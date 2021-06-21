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الإثنين، 21-06-2021 03:28 م

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

مواجهات


الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الواد بين بلدتي نعلين وقبيا غرب رام الله.

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وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا ، إن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة عشرات منهم بالاختناق.


وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال لعدة ساعات جرافة تابعة لمجلس قروي قبيا كانت تعمل باستصلاح الأراضي في المنطقة ذاتها، قبل أن تفرج عنها.


يذكر أن مجموعة من المستوطنين تحاول الاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة جبل العالم شمال نعلين، وقامت ببناء "بركسات" فيها.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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