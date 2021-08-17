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الثلاثاء، 17-08-2021 03:46 م

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

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الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت اليوم الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة في رام الله، مع قوات الاحتلال التي تصدت لمسيرة انطلقت وفاء لشهداء جنين الأربعة الذين قضوا برصاص الاحتلال فجر أمس.

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وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل"، أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص "المطاطي" صوب الشبان المشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.


وفي السياق، نظمت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، وقفة منددة بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين أمس، وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.

 

المصدر : وفا 

 

 

 




 

 


 

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