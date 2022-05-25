إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في فقوعة

الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء أمس وفجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فقوعة، فيما جرى اقتحام قرى عانين والطيبة وطورة في محافظة جنين.



وذكرت مصادر أمنية في فلسطين، أن قوات الاحتلال اقتحمت فقوعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه الشبان والمنازل، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، كما نتج عن ذلك اشتعال النيران في الأراضي الزراعية المحاذية لجدار الفصل العنصري.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى الطيبة وعانين وطورة المحاذية لجدار الفصل العنصري وشرعت بأعمال تفتيش واسعة، فيما تواصل قوات الاحتلال مناوراتها وتدريباتها العسكرية في منطقة يعبد وعانين مستخدمة آليات عسكرية ثقيلة، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة ونصبت حواجز عسكرية ثابتة ومتنقلة.

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