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السبت، 14-08-2021 11:06 ص

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

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الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في حي أبو شملة وفتشتها، وعرف من أصحابها محمد أبو بكر .

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم وصوب منازل المواطنين، ما أدى الى إصابة العديد منهم بحالات اختناق، خاصة في حيي أبو شملة والبعاجوي.

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المصدر: وفا

 




 

 


 

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