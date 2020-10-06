إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا

الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

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وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المواطنين، وجرى معالجة المصابين ميدانيا من قبل طواقم اسعاف الهلال الاحمر. وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت خلال عملية الاقتحام، العديد من المنازل في المخيم وسط اطلاق كثيف للنيران ما أثار الرعب في نفوس الاطفال والنساء.



من جهة اخرى، أكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور في بيان، أن مجموعة من المستوطنين المتطرفين اعتدت بحماية جيش وشرطة الاحتلال الاسرائيلي المدججين بالسلاح ، على رعاة الأغنام في منطقة ثعلة شرق يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ومنعتهم من دخول المراعي بحجة أنها أرض دولة.



