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رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

الثلاثاء، 28-11-2023 04:47 م

إصابات بالاختناق في مواجهات بجبع واقتحام عدة قرى بمحافظة جنين

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الوكيل الاخباري-  أصيب مواطنون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة جبع في محافظة جنين.اضافة اعلان


كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة جنوب جنين، وكثفت تواجدها في محيط بلدات يعبد، وعرابة، ومركة، وعنزة، وعجة، وسيلة الظهر، وبير الباشا   .

وقال أمين سر فتح في جبع جواد خليلية لـ"وفا"، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام  قوات الاحتلال البلدة، ومداهمة عدة منازل وتفتيشها، ومنها منزل صلاح سليم خليلية، الذي اعتدت على نجله محمد بالضرب، كما نشرت قناصة على أسطح عدة منازل عرف منها منزل رشيد حمامرة.

 




 

 


 

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