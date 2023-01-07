إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في يطا

الوكيل الاخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة، بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم العروب، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين بمسافر يطا جنوب الخليل.

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وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.



كما ذكرت مصادر أمنية لـ"وفا" ان قوات الاحتلال اعتقلت اربعة فلسطينيين في يطا وهم: هاني محمد ياسر شحدة طه وشريف دنديس وعلاء مسودة وحمزة ابو تركي، بحجة دخولهم منطقة عسكرية مغلقة.

وفا