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الأربعاء، 17-05-2023 08:24 ص

إصابات بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال نابلس

اسعاف 5


الوكيل الإخباري - أصيب فجر اليوم الأربعاء، ستة فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين، مقام يوسف شرقي مدينة نابلس.

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وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس احمد جبريل، إن مواطنا أصيب برصاص الحي في منطقة الظهر ونقل إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة خمسة بالرصاص المطاطي، عولجوا ميدانيا خلال اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.


وأضاف أن فلسطينيا أصيب بجروح باليد نتيجة إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، إضافة إلى إصابة سيدة بقنبلة صوت وجرى نقلهما للمستشفى.


وأكد أن أكثر من 80 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام، وإخلاء بعض المنازل نتيجة استدافها بالغاز، إضافة إلى استهداف طاقم الهلال الأحمر بقنابل الغاز بشكل مباشر.


وذكر جبريل أن سبعة شبان أصيبوا برضوض جراء سقوطهم أثناء ملاحقة قوات الاحتلال لهم، وجرى تقديم العلاج لهم ميدانيا، إضافة إلى إخلاء حالتي ولادة من مخيم عسكر ونقلهما للمستشفى.


يذكر أن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف وسط حراسة عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، عقب اندلاع مواجهات في المنطقة الشرقية وإغلاق شارع عمان بالسواتر الترابية.

 

وفا


 




 

 


 

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