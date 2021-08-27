إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الوكيل الإخباري - أصيب فلسطينيان ، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

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وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، عولجوا ميدانيا.



وأضاف جبريل بأن 26 فلسطينيا أصيبوا بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات في بيتا، إضافة إلى 5 آخرين بجروح وكسور نتيجة وقوعهم في المكان.

المصدر : وفا