إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

الوكيل الاخباري - أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، شرق مدينة غزة.

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وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المحصنة، أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الشبان والفتية الذين يتظاهرون شرق المدينة احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع واستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



وأشارت إلى أن شابا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وفا