الجمعة 15-09-2023
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل: هذا آخر نشاط زلزالي سجل في الاردن

هل رُفع الحظر عن منصة تيك توك في الأردن ؟

عجلون: مطالب بتكثيف الجولات الرقابية على معاصر الزيتون

أوقاف المفرق تحتفل بتخريج طلاب المراكز الصيفية

رئيس مجلس النواب يختتم زيارة لندن بلقاء الجالية الأردنية

رواية أردنية تتأهل للفوز بجائزة "كتارا" للرواية العربية

حوارية حول الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية في الرمثا

محاضرة وأمسية موسيقية لعازفة البيانو الإيطالية "أنغريد كاربوني

دعوة بالكرك لضرورة تعريف الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي

انطلاق فعاليات "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة" بدورته الثالثة

الجمعة، 15-09-2023 04:04 م

إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

اس


الوكيل الاخباري - أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، شرق مدينة غزة.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المحصنة، أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الشبان والفتية الذين يتظاهرون شرق المدينة احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع واستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.


وأشارت إلى أن شابا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ز

الاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة

اق

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

بب

وفاة شاب غرقا في بحر غزة

8fc74cd30b3a994ead3d0537f3a17281

المعتقل ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام

18-1586426334-jpg-1586426334.wm

"نادي الأسير": الاحتلال يرفض التعاطي مع مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام

01075326886173753670218011802260

الاحتلال يُخطر بوقف البناء بمنزل في مسافر يطا جنوب الخليل

أخبار متعلقة
12182611480084743604116527170013

الاحتلال يفرج عن أسير من مخيم البريج بعد اعتقال لـ22 عامًا

02084036034972814237077743874423

الاحتلال يطلق النار صوب الصيادين في بحر رفح

حب

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة

بحر

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة

987927b5-5bf6-4d2d-9279-47058c1c9bfb

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في غزة

ططط

الاحتلال يتوغل شرق غزة