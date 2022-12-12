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إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

الإثنين، 12-12-2022 06:32 ص

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

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الوكيل الإخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

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وقال الناشط عبد الحي جوابرة، إن مواجهات اندلعت ليلة أمس، في الأحياء القريبة من مدخل مخيم العروب بمحاذاة الشارع الالتفافي، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه، ووصفت اصابته بالمتوسطة، بحسب طواقم الهلال الأحمر، ونقل لتلقي العلاج في إحدى المشافي. كما وأصيب آخرون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

 

وفا


 




 

 


 

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