إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الوكيل الإخباري - أصيب 108 فلسطينيين ، أمس الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية بيت دجن شرقا.

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وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، في تصريحات صحافية، إن الإصابات في بيتا كانت كالتالي: 18 بالرصاص الحي، و50 بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، و20 جراء السقوط، و10 بالحروق، و6 بقنابل الغاز المباشرة، و168 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى 4 إصابات بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط في بيت دجن.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح، فيما تشهد قرية بيت دجن منذ عدة أشهر، مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

المصدر : وفا