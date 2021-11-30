إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

الوكيل الإخباري-أصيب، الليلة الماضية، ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين لمقام يوسف شرق نابلس.

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وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن الطواقم تعاملت مع ثلاثة إصابات بالمطاط إحداها بالصدر ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب 33 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة ومحيط مقام يوسف، تمهيدا لاقتحام مئات المستوطنين.



وفا

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