الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنييين الراغبين بالسفر إلى قطر

اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

مجلس النواب يواصل انتخاب لجانه الدائمة -أسماء

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

1000 ميغاواط من مصر الى الأردن في 2024

الثلاثاء، 30-11-2021 12:57 م

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

C52jw


الوكيل الإخباري-أصيب، الليلة الماضية، ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين لمقام يوسف شرق نابلس.

اضافة اعلان


وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ"وفا"، بأن الطواقم تعاملت مع ثلاثة إصابات بالمطاط إحداها بالصدر ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب 33 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة ومحيط مقام يوسف، تمهيدا لاقتحام مئات المستوطنين.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
F170210WH171-e1501698068106

الاحتلال يغلق مدخل خربة يرزا شرق طوباس

9999148188

209 مستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

1758051841

الاحتلال يُجبر مقدسيا على هدم منزله في جبل المكبّر

3ca06d5dab13426daecae108838bc666

الاحتلال يعتقل شابا غرب القدس ويستدعي آخرين

12d93412-9b88-4ce4-8015-108251892902

الاحتلال يهدم منزلا في سلوان جنوب الأقصى

9999148048

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة ميثلون جنوب جنين

أخبار متعلقة
PLFGC-620x330

إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية

429a125f-d108-4085-98e5-b9ffa8812174

لليوم الثالث: الاحتلال ومستوطنوه يعرقلون المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية

1636962729DoNDS

محكمة الاحتلال تنظر في دعوى تهجير عائلة السلايمة من منزلها في الشيخ جراح

ZcC8O

الاحتلال يشرع بتفكيك وهدم منشآت بالأغوار الشمالية في فلسطين

18b7464453444768d8c3141e7602da22

أسير من جنين يدخل عامه الـــ18 والأخير في سجون الاحتلال

تنزيل

شرطة الاحتلال تقتحم قبة الصخرة المشرفة