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الخميس، 30-05-2024 08:12 ص

إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - أصيب فجر اليوم الخميس، ثلاثة شبان بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس.

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وأفاد الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر، احمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع ثلاث إصابات بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، في مناطق الرأس والصدر والظهر، وجرى تقديم العلاج لها ميدانيا، فيما تم التعامل مع عدد من حالات الاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.


وذكرت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس من عدة محاور وسط مداهمة مخيم بلاطة، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة، وجرى استهداف الشبان بواسطة صاروخ من طائرة "درون" دون وقوع إصابات.


 




 

 


 

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