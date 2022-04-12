إصابات برضوض واختناق بمواجهات مع الاحتلال غرب رام الله

الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين برضوض، جراء الاعتداء عليهم بالضرب، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للأهالي الذين تصدوا لجرافاته في قرية راس كركر غرب رام الله.

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وقال رئيس مجلس قروي راس كركر مروان نوفل لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال برفقة مستوطنين اقتحموا جبل الريسان المهدد بالاستيلاء، وشرعوا بعمليات تجريف في المكان، في حين تصدي سكان القرية لهم، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين برضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب، والعشرات بحالات اختناق بقنابل الغاز.



وأكد أن جرافات الاحتلال جرفت 300 متر من أراضي المواطنين الفلسطينيين منذ الاستيلاء على الجبل قبل ثلاثة أعوام لغاية الآن، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة.



يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا في تموز\ يوليو 2019 بالاستيلاء على الجبل، بذريعة "عسكرية"، وقبل نحو عام استشهد على جبل "الريسان" الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاما)، من قرية راس كركر.



وفا

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