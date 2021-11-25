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الخميس، 25-11-2021 12:50 م

إصابات بـالمطاط ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم في اللبن الشرقية

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الوكيل الإخباري-أصيب اليوم الخميس، عدد من الفلسطينيين ، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي يعقوب عويس لـ"وفا"، بأن عشرات المستوطنين يرافقهم جيش وشرطة الاحتلال، اقتحموا مدخل القرية ومنعوا الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة والفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في أنحاء متفرقة من أجسادهم وبحالات اختناق.

يشار إلى أن اللبن الشرقية محاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها: مستوطنة "معاليه لفونة"، و"عيلي"، و"شيلو"، وعدد من البؤر الاستيطانية كـ"جفعات هروئيه"، و"جفعات هاريئيل"، و"نيفيه شير"، و"راحاليم"، و"حي دان".

ويعاني أهل اللبن الشرقية، من إجراءات وممارسات همجية شبه يومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، أبرزها الاعتداء على طلبة المدارس الثانوية الواقعة على شارع رام الله نابلس الرئيسي، مما يعيق وصول الطلبة إلى مدارسهم إلى مدارسهم.

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وفا

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