إصابات بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في شمال الخليل

الوكيل الإخباري-أصيب، اليوم الثلاثاء، عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتلاميذ المدارس على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وقال مراسل "وفا" ، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه التلاميذ، ما تسبب بإصابة العشرات من الفلسطينيين بالاختناق وعولجوا ميدانيا.



وجاءت المواجهات عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى نظمها طلاب مدرسة ذكور العروب الثانوية، نددت بالجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وأكدوا خلالها على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى، والالتفاف حول القيادة الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير، لنيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفا