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الثلاثاء، 23-03-2021 03:12 م

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بنابلس واعتقال 14 فلسطينيا بالضفة والقدس

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الوكيل الإخباري- أصيب اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين الفلسطينيين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، وبالاختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جبل العرمة التابع لأراضي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

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وقال أمين سر حركة فتح في بيتا، منور بني شمسه في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت جبل العرمة في ساعات الفجر الاولى، واستهدفت المعتصمين على قمته، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اصابة عدد منهم.
يذكر أن جبل العرمة يضم موقعا أثريا وهو محط أطماع للمستوطنين الذين يحاولون السيطرة عليه.


من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 14 فلسطينيا بحملة اقتحامات ومداهمات واسعة شنتها بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.


واوضح نادي الاسير الفلسطيني، ان قوات الاحتلال المدججة بالسلاح اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن نابلس وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الاربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.


 




 

 


 

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