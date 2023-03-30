إصابات بمواجهات مع الاحتلال في جنين والخليل

الوكيل الاخباري- اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، ما ادى لإصابة فلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز السام في بلدتي قباطيا بجنين، وبيت أمر في الخليل، في الوقت الذي هدمت فيه قوات الاحتلال منزلا بأريحا واعتقلت 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي صباح اليوم، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها وسط اطلاق كثيف للنيران بلدة قباطيا جنوب مدينة جنين.



واشارت الى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة لاعتقال شقيقه الذي لم يكن متواجدا حينها في المنزل.



وأَضافت، إنها احتجزت نزال لعدة ساعات قبل أن تعتقل شقيقه، حيث اندلعت المواجهات التي أصيب خلالها ثلاثة شبان بالرصاص الحي، وتم نقلهم لمستشفى جنين الحكومي وابن سينا في المدينة لتلقي العلاج.



الى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 13 فلسطينينا بحملة دهم واقتحامات وتفتيشات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال نفذت اقتحامات وسط إطلاق كثيف للنيران لمناطق متفرقة في مدن جنين ونابلس وسلفيت وطولكرم ، ورام الله، والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الثلاثة عشر بزعم أنهم مطلوبون.



وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة "زعتة" شرق البلدة، واعتقلت الأسير المحرر محمد أحمد أبو مارية، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

بترا