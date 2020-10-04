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الأحد، 04-10-2020 10:45 ص

إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سلواد برام الله

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الوكيل الإخباري- أصيب مواطنون فلسطينيون بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم الأحد مع قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن عشرات الجنود المشاة اقتحموا المنطقة الغربية من البلدة ومخيم سلواد، حيث دارت مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين تصدوا للاحتلال ورشقوهم بالحجارة.


وأضافت ان المواجهات اسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة جراء اطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام وقنابل الصوت.


واضافت إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للبلدة، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة. من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، 19 مواطنًا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.


وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين التسعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.



 




 

 


 

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