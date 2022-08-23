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الثلاثاء، 23-08-2022 02:13 م

إصابات خلال مواجهات في رام الله والاحتلال يعتقل 15 بالضفة الغربية

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الوكيل الاخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال 15 فلسطينيا.

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كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة سلواد قضاء رام الله خلال التصدي لقوة عسكرية خاصة اقتحمت البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.


وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن طوباس ورام الله والبيرة وأريحا وبيت لحم والخليل وطولكرم، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

 

بترا

 




 

 


 

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