إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال برام الله والخليل

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المواطنين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد.

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نعلين غرب رام الله بالتزامن مع صلاة العيد حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين.



وذكرت أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي تركزت في المنطقة الشرقية من نعلين، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.



وفي الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مفرق المدارس فجر اليوم.



وأطلق جنود الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



وألقى الشبان الحجارة على جيبات الاحتلال أثناء انسحابها من منطقة مفرق المدارس.



وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن محمد زغير وصلاح زغير وحطمت محتوياته.



وكانت قوات خاصة تابعة للاحتلال قد اختطفت ابن الشهيد مصباح أبو صبيح في القدس المحتلة.

صفا