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الإثنين، 17-05-2021 06:42 م

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية

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الوكيل الاخباري - اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، اسفر عنها إصابات بالأرواح.
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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، وعلى الفور اجتاز جنود الاحتلال الحاجز، وأطلقوا قنابل الغاز والصوت صوب المحلات التجارية في باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقها، وأدى ذلك إلى وقوع اصابات بالاختناق.

 




 

 


 

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