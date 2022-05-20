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الجمعة، 20-05-2022 03:55 م

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

الاحتلال٥


الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا وقرية بيت دجن بمحافظة نابلس.

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وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، لـ"وفا"، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع أربع إصابات بالرصاص المعدني وإصابة بحروق، و21 حالة اختناق بالغاز، بينها طفل، خلال مواجهات في بيت دجن شرق نابلس.


وأشار إلى أن تسعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني و22 بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس.


وتشهد بلدة بيتا وقرية بيت دجن مواجهات مع الاحتلال منذ عدة أشهر، دفاعا عن الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

 

وفا

 




 

 


 

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