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الجمعة، 09-09-2022 02:39 م

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

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الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين في فلسطين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، ومدخل بلدة بيتا جنوبا.

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وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ "وفا" بأن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرة أصيبوا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.


وأضاف جبريل بأن خمسة مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.


وأشارت مصادر  بأن مستوطنين تجمعوا في شارع حوارة الرئيسي جنوب نابلس، وقاموا بأعمال عربدة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت الشارع.

 

وفا


 




 

 


 

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