الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

مدير الامتحانات يوضح شكل امتحانات التوجيهي للدورة الصيفية

تطورات المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على المملكة

هل ترى نقطة على الجبل أم لا؟..ذعر في تيك توك بسبب فيديو

7 حيل مفيدة قد لا تعرفها عن جي ميل.. بينها عدم إرسال بريد

إطلاق منصتين لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة

مخالفات عمالية في قطاع المطاعم الشعبية والحلويات تزامنا مع رمضان

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

أسعار الذهب محليا

رصد 10 مخالفات قطع إشارة حمراء

3 وفيات إثر حوادث سير خلال 24 ساعة

الأحد، 17-04-2022 08:51 ص

إصابات واعتقالات بين صفوف المصلين خلال اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

ققق


الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المصلين واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم.

اضافة اعلان


حصيلة الاقتحام الصباحي
 وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بالقدس بأن طواقمها تعاملت مع ٩ اصابات  خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين بمنطقة باب الاسباط احد ابواب المسجد الاقصى.


وأضافت أنه نقل ٣ إصابات منهم للمستشفى.


وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين فيه والمرابطين في باحاته، واعتقلت ثلاثة شبان، وسط إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.


واعتدت تلك القوات الاحتلال على النساء على أبواب مصلى قبة الصخرة، وأجبرت المصلين على الدخول الى المصليات وأغلقت أبوابها عليهم، كما ضيقت على موظفي الأوقاف بالمسجد وأجبرتهم على مغادرة أماكنهم.

 

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
gv5u8

فلسطين تندد باقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

thumbs_b_c_b8650f43ad7a0deb41d51686c4337161

سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على دخول المسجد الأقصى فجراً

20190602080844afpp-afp_1h61sl.h-411-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438

اقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

BpdtS

في يوم الأسير الفلسطيني ..2140 معتقلا منذ مطلع العام الجاري

اط

إصابة عشرات العمال بالاختناق واعتقال شاب جنوب غرب جنين

خ

حماس: استمرار الاعتداء على المصلين بالأقصى سيرتدّ على الاحتلال

أخبار متعلقة
خ

حماس: استمرار الاعتداء على المصلين بالأقصى سيرتدّ على الاحتلال

caad3f5c-4ae3-4c0e-a5b4-87ed67349a4c-730x438

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

225-jpg-38476287341616044

مستوطنون وجنود الاحتلال يقتحمون عدة احياء في القدس

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"