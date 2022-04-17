إصابات واعتقالات بين صفوف المصلين خلال اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المصلين واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم.

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حصيلة الاقتحام الصباحي

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بالقدس بأن طواقمها تعاملت مع ٩ اصابات خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين بمنطقة باب الاسباط احد ابواب المسجد الاقصى.



وأضافت أنه نقل ٣ إصابات منهم للمستشفى.



وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين فيه والمرابطين في باحاته، واعتقلت ثلاثة شبان، وسط إطلاق مكثف لقنابل الصوت والغاز، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية.



واعتدت تلك القوات الاحتلال على النساء على أبواب مصلى قبة الصخرة، وأجبرت المصلين على الدخول الى المصليات وأغلقت أبوابها عليهم، كما ضيقت على موظفي الأوقاف بالمسجد وأجبرتهم على مغادرة أماكنهم.

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