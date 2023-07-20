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الخميس، 20-07-2023 02:35 م

إصابات واعتقالات خلال اعتداء الاحتلال على المحتفلين بالثانوية العامة في الخليل

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الوكيل الإخباري- أصيب فلسطيني بجروح ورضوض، واعتُقل 4 متضامنين أجانب، خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على عائلة الهريني من مسافر يطا جنوب الخليل، بينما كانت تحتفل بنجاح ابنها في الثانوية العامة.

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وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال، داهمت منزل الناشط ضد الاستيطان حافظ الهريني في قرية اللتواني، أثناء استقباله المهنئين والأهالي بنجاح ابنه بالثانوية العامة، واعتقلت أربعة متضامنين أجانب من منزله.


كما اعتدى جنود الاحتلال على المتواجدين هناك، من بينهم الناشط ناصر العدرة، الذي نُقل إلى مستشفى يطا الحكومي في البلاد لتلقي العلاج جراء إصابته برضوض وكدمات في جسمه.


وقال مخامرة، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل قرية التوانة، بهدف نزع فرحة الأهالي بنجاح أبنائهم.

 

وفا

 




 

 


 

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