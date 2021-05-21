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الجمعة، 21-05-2021 05:52 م

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال باحات الأقصى

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الوكيل الإخباري - أصيب 20 مواطناً فلسطينياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، عقب صلاة اليوم الجمعة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها، إن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، واعتلت سطح المصلى القبلي، واعتدت على المصلين، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي المغلف بالمطاط صوبهم في صحن قبة الصخرة، وقرب بابي الأسباط والسلسلة.


وأغلقت قوات الاحتلال، ابواب المسجد الاقصى المبارك، واعتقلت عدداً من الشباب قرب باب الأسباط، بينهم مصابون، وعرقلت دخول الطواقم الطبية لباحات المسجد. وقالت طواقم جمعية الهلال الأحمر في الأقصى، إنها تعمل على نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات للعلاج،موضح إن قوات الاحتلال هاجمت المواطنين في ساحة المصلى القبلي، وصحن قبة الصخرة المشرفة، واعتدت عليهم بالضرب.


وكان عشرات الالاف من المصلين، أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.

 

المصدر : بترا

 




 

 


 

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