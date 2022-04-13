إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال نابلس

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأربعاء، واعتقل آخرون خلال اقتحام الاحتلال عدة بلدات وقرى في نابلس.

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وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيتا واللبن الشرقية، وعوريف جنوب نابلس، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف، وأطلقت قوات الاحتلال خلال اقتحاماتها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ممن حاولوا التصدي لهم.



وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ "وفا" بأن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، احدهم برصاصة في الصدر ووصفت حالته بالخطيرة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس.



وأضاف بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالعين، وآخر بحجر في رأسه.



وأشار جبريل بأن مواطنين آخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في محيط قبر يوسف، وخمسة آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وكانت قوات الاحتلال قد فتشت عدة منازل في بيتا واللبن الشرقية وعوريف، وعاثت بها خرابا واعتقلت ثلاثة مواطنين من بيتا، وهم اسلام دياب، ورائد برهم، وايهاب حمايل.



كما اعتقلت الأشقاء عمرو وبدر محمود ضراغمة من اللبن الشرقية.

وفا