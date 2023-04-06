الخميس 06-04-2023
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الخميس، 06-04-2023 01:04 ص

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، مساء اليوم الأربعاء، إن طواقمها التي تعمل في محيط المسجد الأقصى، تعاملت مع 6 إصابات، حيث نقلت إصابتان إلى المستشفى وقدمت الإسعاف لباقي الإصابات ميدانيا، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الليلة.

وكانت الجمعية أعلنت، سابقا، أنها تسلمت أول إصابة خرجت من المسجد، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان في محيط منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

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