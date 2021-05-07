إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بباحات المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، أسفر عن إصابة عدد منهم، واعتقلت عدداً آخراً.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مواجهات اندلعت قرب باب السلسلة داخل الأقصى، عقب انتهاء صلاة المغرب والإفطار، بعد أن تعمد الاحتلال استفزاز المصلين لدى خروجهم من المسجد.وفي السياق، اقتحم مستوطنون، مأدبة لإفطار أقيمت أمام المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس، تزامنا مع موعد إفطار الصائمين.وأفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن مستوطنين أدوا صلوات تلمودية تزامنا مع الإفطار، بالقرب من منازل الأهالي، لاستفزازهم.ويواصل أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير من منازلهم، الاعتصام وتناول طعام الإفطار أمام منازلهم في ظل منع شرطة الاحتلال لغير ساكنيه من الدخول إليه.