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الأحد، 09-05-2021 08:55 ص

إصابة أب وأطفاله الأربعة بقنابل الاحتلال بالقدس

وفا
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفاد الهلال الاحمر الفلسطيني، فجر اليوم الأحد، بإصابة عائلة مكونة من أب و٤ من اطفاله جراء اطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت بشكل مباشر عليهم قرب باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

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واضاف الهلال في بيان مقتضب، أن  الأب وطفلته اصيبوا بجروح، وباقي الاطفال اصيبوا بالهلع والخوف، وتم تقديم الدعم الطبي للمصابين والدعم النفسي للأطفال.

وكان الهلال الاحمر قد أعلن أن 53 مواطنا اصيبوا بجروح خلال مواجهات مع الاحتلال، الليلة الماضية في محيط باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الاسباط وحطة بالقدس المحتلة.


وأفاد الهلال في بيان صحفي، بأنه تم نقل 6 اصابات للمستشفى، وكانت معظمها بالرصاص المطاطي، لافتا إلى أن الاحتلال لم يسمح لسيارات الاسعاف من الدخول لمحيط باب العامود، رغم وجود عشرات الاصابات.

 

المصدر : وفا

 




 

 


 

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