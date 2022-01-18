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الثلاثاء، 18-01-2022 06:48 م

إصابة إثنين من جنود الاحتلال بانفجار داخل قاعدة عسكرية بالقدس

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الوكيل الاخباري - أصيب جنديان من الاحتلال الإسرائيلي، من وحدة المستعربين "دوفديفان"، الثلاثاء، جراء انفجار مخلفات لغم خلال معالجته، في القاعدة العسكرية "ميشور أدوميم" قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرقي القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقال الاحتلال، في بيان، إن "جنديين في الجيش أصيبا بصورة طفيفة، نتيجة انفجار سلاح عسكري ونقل الجريحان لتلقي العلاج في المستشفى، ويجري التحقيق في الحادث.


ووقع الحادث الثلاثاء على بُعد عدة كيلومترات عن معسكر جيش الاحتلال في النبي موسى، الذي قُتل فيه ضابطان من وحدة "إيغوز"، مساء الأربعاء الماضي.


وقُتل الضابطان بنيران صديقة، إثر خطأ في تحديد الهوية، في منطقة إطلاق النار في قاعدة عسكرية في غور الأردن.


وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، غداة الحادث، إن "مقتل الضابطين من وحدة (إيغوز) في غور الأردن، جاء في أعقاب خروج قوتين عسكريتين من معسكر للجيش من دون تنسيق، من أجل البحث عن عتاد عسكري مسروق، وأنه ليس معروفاً من أطلق النار أولاً".

 




 

 


 

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