إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال للمصلين في الأقصى

الوكيل الإخباري -أصيب العشرات من المصلين بالاختناق بعد فجر الخميس جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع صوبهم في ساحات المسجد الأقصى.

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وذكر شهود عيان لوكالة "صفا" أن المصلين تفاجأوا بإطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع من طائرة مسيرة حلقت في سماء المسجد للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضاف الشهود أن طواقم الإسعاف والعيادات الصحية في المسجد الأقصى قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وعالجتهم ميدانيًا.



وكانت مسيرة انطلقت بعد فجر اليوم في صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك بمشاركة مئات المصلين، ورددوا خلالها هتافات نصرة للأقصى والمقاومة الفلسطينية في غزة.



فيما أحيا أكثر من نصف مليون مصل أمس ليلة الـ27 من رمضان في المسجد المبارك، من كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والداخل والقدس وبعض الدول العربية.

صفا