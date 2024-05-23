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الخميس، 23-05-2024 11:26 ص

إصابة جنديين أميركيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة

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الوكيل الإخباري- قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديين أميركيين أصيبا في حادث عمل بمنطقة الرصيف العائم قبالة قطاع غزة، مشيرة إلى أنه جرى نقلهما لإسرائيل للعلاج.

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وهي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن حادث كهذا منذ بدء الولايات المتحدة العمل في إنشاء الرصيف العائم قبالة غزة قبل عدة أسابيع.


وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في مارس/آذار الماضي عن البدء في إنشاء هذا الرصيف الذي شارك في إنشائه 1000 جندي أميركي، بتكلفة بلغت نحو 320 مليون دولار.


وقبل أيام، أعلن الجيش الأميركي أن قواته نقلت نحو 570 طنًا من المساعدات عبر الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة، منذ بدء تدشينه.


وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن الرصيف المؤقت سيسهم في زيادة حجم المساعدات المقدمة، وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان في غزة.
ويثير الميناء العائم أو ما يسمى أيضًا بالرصيف البحري كثيرًا من الجدل حول جدواه وأهدافه، وقد استقبل سكان غزة أنباء الرصيف بمشاعر بين الأمل والتشكك.




 




 

 


 

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