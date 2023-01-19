إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة بمخيم جنين

الوكيل الإخباري - قالت مصادر عبرية، صباح الخميس، إن جنديين إسرائيليين أُصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة في جيب عسكري بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان



وذكر موقع "والا" العبري، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن جنديين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة ألقيت على جيب عسكري خلال اقتحام المخيم.



وأشار الموقع إلى أن جنديًا نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



واستشهد فلسطينيان، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفلسطيني جواد فريد بواقنة (57 سنة) بعد إصابته برصاصة في الصدر والفلسطيني أدهم محمد باسم جبارين (28 سنة) بعد إصابته برصاصة أعلى البطن أطلقها عليهما جيش الاحتلال.



واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة حي الهدف في محيط مخيم جنين، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات والمنازل، واعتقلت عددًا من الشبان، فيما دارت اشتباكات عنيفة ومواجهات مع جنود الاحتلال.

صفا