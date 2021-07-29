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الخميس، 29-07-2021 03:12 م

إصابة حرجة برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي في الرأس والبطن، اليوم الخميس، وصفت جروحه بالحرجة، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

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وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بوصول إصابة حرجة بالرصاص الحي إلى مستشفى الميزان بالخليل، وأدخلت إلى غرفة العمليات.


وأكدت مصادر فلسطينية ، نقلا عن مصادر طبية، إصابة شاب يبلغ من العمر (20 عاما) بالرصاص في رأسه وبطنه، خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمد مؤيد بهجت أبو سارة العلامي (11 عاما)، الذي ارتقى أمس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بيت أمر.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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