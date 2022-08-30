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الثلاثاء، 30-08-2022 11:16 ص

إصابة خطيرة لشاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

اسعاف


الوكيل الإخباري – أصيب، اليوم الثلاثاء، شاب بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط قرية روجيب شرق نابلس.

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وأفادت مصادر في الاغاثة الطبية، بأن شابا أصيب برصاص الاحتلال في منطقة الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب عملية محاصرة أحد المنازل في قرية روجيب، وجرى نقله لمستشفى رفيديا، ووصفت إصابته بالخطيرة.


وذكرت أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة الإسعاف بالرصاص الحي، ما أدى إلى إلحاق أضرار في الهيكل الخارجي.


يشار الى أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في بلدة روجيب واستهدفته بقنابل الانيرجا، واعتقلت شابين، فيما أصيب أربعة آخرون بشظايا الرصاص الحي، واستولت على إحدى المركبات. 

 

وفا


 




 

 


 

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