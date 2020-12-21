إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال سادس في نابلس

الوكيل الإخباري- أصيب، فجر اليوم الإثنين، خمسة مواطنين فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

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وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس في ساعات الفجر الأولى، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات في المنطقة الشرقية، أصيب خلالها خمسة مواطنين بالرصاص الحي "التوتو"، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عنان أبو ضهير من شارع الباشا في المدينة، وداهمت مركزا لبيع اجهزة الحاسوب في شارع سفيان وسط المدينة.



