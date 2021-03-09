الثلاثاء 09-03-2021
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الثلاثاء، 09-03-2021 04:21 م

إصابته متوسطة

إصابة راعي أغنام بانفجار جسم مشبوه بالخليل

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - أصيب راعي اغنام اليوم الثلاثاء، بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

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واكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بإصابة الراعي علاء عطا الله اطعيمات، من تجمع خشم الدرج البدوي بمسافر يطا، اثناء رعيه الأغنام بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال، وتم نقله الى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت اصابته بالمتوسطة.

 

المصدر : وفا 

 

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