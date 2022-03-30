إصابة راعي أغنام بحروق إثر اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

الوكيل الإخباري-أصيب راعي أغنام بحروق في أنحاء متفرقة من جسده، جراء استهدافه بقنابل حارقة من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن عددا من المستوطنين اعتدوا على الشاب زكريا نعمان جبارين (18 عاما)، بالقنابل الحارقة أثناء رعيه للأغنام في منطقة بير العد، ما أدى لإصابته بحروق في القدمين والبطن والوجه، نقل على إثرها الى المستشفى.



وأضاف عمور، ان مسافر يطا تشهد تصعيدا من قبل المستوطنين الذين يلاحقون رعاة الأغنام، ويقومون بمنعهم والمزارعين من الوصول الى أراضيهم والعمل فيها، وتضييق الخناق عليهم.



وتتركز عمليات الملاحقة التي تتم بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من التجمعات السكانية في المسافر منها: أم الخير، والمفقرة، واللتواني، ومنطقة بير العد.



وفا

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