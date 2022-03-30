الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 03:21 م

إصابة راعي أغنام بحروق إثر اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

مستوطنين-1547307471


الوكيل الإخباري-أصيب راعي أغنام بحروق في أنحاء متفرقة من جسده، جراء استهدافه  بقنابل حارقة من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل. 

اضافة اعلان


وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن عددا من المستوطنين اعتدوا على الشاب زكريا نعمان جبارين (18 عاما)، بالقنابل الحارقة أثناء رعيه للأغنام في منطقة بير العد، ما أدى لإصابته بحروق في القدمين والبطن والوجه، نقل على إثرها الى المستشفى.


وأضاف عمور، ان مسافر يطا تشهد تصعيدا من قبل المستوطنين الذين يلاحقون رعاة الأغنام، ويقومون بمنعهم والمزارعين من الوصول الى أراضيهم والعمل فيها، وتضييق الخناق عليهم.


وتتركز عمليات الملاحقة التي تتم بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من التجمعات السكانية في المسافر منها: أم الخير، والمفقرة، واللتواني، ومنطقة بير العد.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
dWT6X

الاحتلال يضع كاميرات مراقبة في منطقة وادي الربابة بالقدس

06121333303193123017828620361482

مستوطنون ينصبون "كرافانين" في أراضي قريوت

5Uzt1ApYcoyphOGZVbbHt8TAoXzqX4Cqy6pAdfSn

81 مستوطنا يقتحمون الأقصى

army-soldiers-2

فلسطين.. حشودات عسكرية على أطراف يعبد

احتلال

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من رام الله

احتلال 6

الاحتلال يعتقل ستة شبان من جنين

أخبار متعلقة
الاحتلال-جنين-1-1024x683

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص قرب باب الخليل في القدس

1228317

186 مستوطنا يقتحمون الأقصى

تنزيل

سلطات الاحتلال تهدم معرشا في رهط بالنقب

المسعودية

الاحتلال يجرف مدخل المسعودية في برقة شمال نابلس

9998514386

الاحتلال يستدعي مواطنا فلسطينيا من مخيم عقبة جبر في أريحا

636173085254165169

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا من الضفة بينهم 13 من جنين