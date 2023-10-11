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الأربعاء، 11-10-2023 10:02 م

إصابة شابين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

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الوكيل الاخباري- أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الفوار وبلدة الظاهرية جنوب الخليل.اضافة اعلان


وذكرت مصادر، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في كل من مخيم الفوار وبلدة الظاهرية وعلى مفترق قرية خرسا جنوب الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب من مخيم الفوار بالرصاص الحي في القدم، حيث نقل إلى المستشفى، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بلدة الظاهرية، تم علاجه ميدانيا.

 




 

 


 

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