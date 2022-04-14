إصابة شاب برصاصة مطاطية في عينه خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم

الوكيل الإخباري-أصيب شاب من طلبة جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الجامعة.



وذكرت مراسلة وفا نقلا عن شهود عيان من الجامعة، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، ما أدى لإصابة طالب برصاصة في عينه، وتم نقله إلى المستشفى.

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