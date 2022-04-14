الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن العام الحالي

توضيح حيثيات وقف اعتماد المدارس التركية الخاصة والدولية

الإفتاء للتجار: احتكار الأقوات مُحرم ومن الكبائر

خبراء: غلاء الأسعار المتزايد يلتهم دخل المواطن

نمو حركة الطائرات بالمملكة خلال آذار الماضي 28%

عقارات دبي تشهد أعلى مبيعات تاريخياً في الربع الأول من 2022

صنع في الأردن تنطلق بحله جديدة

توجه لترحيل أسر منتفعة من المعونة المتكررة لبرنامج الدعم النقدي الموحد

ارتفاع فاتورة غذاء الأردنيين 30% منذ بداية العام

اطلاق خدمة الاستعلام عن مستحضرات التنحيف وأغذية الرضع - روابط

الخميس، 14-04-2022 02:09 م

إصابة شاب برصاصة مطاطية في عينه خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم

daa2fdb0ac53bb409d5734204ff4f2f5


الوكيل الإخباري-أصيب شاب من طلبة جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في عينه، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط الجامعة.

وذكرت مراسلة وفا نقلا عن شهود عيان من الجامعة، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، ما أدى لإصابة طالب برصاصة في عينه، وتم نقله إلى المستشفى.

اضافة اعلان

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
palstine

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

820213152031402877488

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

اسعاف ففف

شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

طط

إضراب وحداد في رام الله ودعوات للنفير عام

الخليل

وفاة فلسطيني إثر شجار في الخليل

احتلال8

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من نابلس

أخبار متعلقة
554a284328d19f1ea408fec3a304ab5e

الاحتلال يصيب ثلاثة شبان بالرصاص ويعتقل أحدهم بطولكرم

حاجز

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل بلدة بلعا شرق طولكرم

مواجهات

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في طولكرم

اقتحمت

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ومخيمها

62526f3960c2f

11 إصابة باعتداءات لقوات الاحتلال في الضفة

N53Dr

اصابة عامل بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق قرب جدار الفصل العنصري في طولكرم