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الإثنين، 18-04-2022 01:32 م

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب جنين

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الوكيل الإخباري-أصيب شاب، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال المتمركزة قرب جدار الفصل العنصري، المقام فوق أراضي قرية طورة جنوب جنين.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن شابا من بلدة السيلة الحارثية أصيب بعيار ناري بالساق، وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين، لتلقي العلاج.


وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فحمة، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، وشرعت بتوقيف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات عرابة، ومركة، والزاوية، وكفيرت.

 

وفا

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