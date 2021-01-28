إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال طولكرم

الوكيل الإخباري - أصيب شاب (25 عاما) بالرصاص الحي في القدم، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المنطقة الغربية للبلدة، والاستيلاء على "كونتينر" يستخدم كبقالة لأحد المواطنين.



وأكدت أن مواجهات اندلعت بالمنطقة بين المواطنين وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في قدمه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







