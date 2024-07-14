إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

الوكيل الاخباري - أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وذكر الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـ "وفا" بأن مواجهات اندلعت في حارة بحر بالبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة شاب بشظايا الرصاص الحي في كتفه الأيمن، ونقل إلى عيادة بالبلدة ومنها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.

