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الإثنين، 23-05-2022 08:27 ص

إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين

احتلال 99


الوكيل الإخباري - أصيب شاب بالرصاص فيما اعتقل اثنان آخران، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية رمانة وبلدة الزبابدة بمحافظة جنين  .

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت  الشابين حمزة هاني عمور، بعد اقتحام قرية رمانة ومداهمة منزله وتحطيم محتوياته ومداهمة عدة منازل وتفتيشها وتحطيم محتوياتها، عرف من أصحابها احمد صالح الرفاعي، فيما اعتقلت الشاب احمد قاسم كعبية  بعد اقتحام الزبابدة  ومداهمة منزله ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط.

 

وفا


 




 

 


 

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