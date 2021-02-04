إصابة شاب بعيار معدني بمواجهات مع الاحتلال في جنين

الوكيل الإخباري - أصيب شاب بعيار معدني والعديد بحالات إختناق، واعتقل أسير محرر، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين.

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وذكرت مصادر فلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر معين عثمان حمامرة (27 عاما)، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت لساعات المواطن خالد محمد فشافشة (62 عاما) وأفرجت عنه، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية ما أدى الى اصابة شاب بعيار معدني في اليد وعدد من الشبان بحالات الاختناق، وإلحاق أضرار مادية بمركبتين.



في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي فحمة وكفرراعي وكثفت من تواجدها العسكري جنوب المدينة.

المصدر : وفا

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