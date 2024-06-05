إصابة شاب وطفل برصاص الاحتلال في جنين ومخيمها وكفر دان

الوكيل الإخباري- أصيب شاب وطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها وبلدة كفر دان.

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وأفاد مراسل "وفا" ، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الكتف بمدينة جنين، فيما أصيب الطفل بالشظايا، ونقلا إلى المستشفى.



وأشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت في جنين ومخيمها وكفر دان، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي بكثافة.



ولفت إلى أن حريقًا اندلع في مركبة ومنزل في مخيم جنين، بعد استهدافهما من قبل جيش الاحتلال.



وداهم الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر دان، واحتجز أفرادها، واعتقل الفلسطيني رشاد أبو الهيجا للضغط على نجله لتسليم نفسه، والفلسطينيين عوض صلاح ونجله قيس، فيما شرع بتجريف الأراضي الزراعية في سهل كفر دان، وتخريب البنية التحتية في البلدة.



