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الأربعاء، 03-07-2024 12:53 م

إصابة شخصين أحدهما جندي .. عملية طعن بمجمع تجاري شمالي إسرائيل

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الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية طعن وقعت داخل مجمع تجاري في مدينة كرمئيل شمال إسرائيل، وأضافت أنه تم إطلاق النار على مشتبه به.اضافة اعلان


وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شخصين أصيبا في عملية الطعن أحدهما حالته حرجة والآخر إصابته خطيرة، في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم وقالت إنها تشتبه في أن الهجوم "إرهابي".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة والشاباك يحققان في عملية كرمئيل ومن غير الواضح إن كانت خلفيتها قومية أم جنائية.

من ناحيتها أفادت مراسلة الجزيرة أن أحد المصابين في عملية الطعن بكرمئيل جندي يرتدي زيا عسكريا.

 




 

 


 

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